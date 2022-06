Persiceto, novità per la raccolta del verde leggero

Comune e Geovest hanno organizzato due incontri pubblici per illustrare ai cittadini le novità relative alla modalità di raccolta del verde leggero. Il primo è in programma martedì 14 giugno alle 18.30 presso la Sala Balducci della Bocciofila in via Castelfranco 16/a; il secondo si terrà e giovedì 16 giugno, sempre alle 18.30, presso la sala polivalente del Centro civico di Decima.

Novità in arrivo per chi ha una casa con giardino: da ottobre verrà attivata la raccolta porta a porta del verde leggero a pagamento per gli utenti che ne faranno richiesta. Questa modalità sostituirà gli attuali cassonetti stradali, come già avviene negli altri dieci comuni del bacino gestito da Geovest. La modifica alla gestione dei rifiuti del giardino (sfalci d’erba e fogliame) ha innanzi tutto l’obiettivo di migliorare la qualità del materiale raccolto – spesso, infatti, i contenitori stradali vengono utilizzati in modo improprio introducendo rifiuti di varia natura non riconducibili a materiale vegetale – ma anche di ridurre sensibilmente i quantitativi prodotti: una gestione più consapevole dei propri rifiuti verdi mediante riciclo direttamente in giardino aumenta la fertilità del terreno e riduce i costi di trattamento negli impianti di compostaggio e di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. La raccolta porta a porta aiuterà inoltre a calmierare i costi per la collettività, attraverso un contributo economico aggiuntivo richiesto solo a chi effettivamente produce questo genere di rifiuti e richiede il servizio.

In vista della rimozione dei cassonetti stradali, prevista nel mese di ottobre, i cittadini interessati possono fare richiesta di un contenitore ad uso esclusivo che dovrà essere utilizzato per conferire il verde leggero tramite raccolta porta a porta. Il servizio di raccolta sarà a pagamento a partire dal 2023; il costo annuale varierà in base alla dimensione del contenitore richiesto e contribuirà a coprire una parte delle spese legate a questo servizio.

Per chi non vorrà usufruire del servizio di raccolta porta a porta rimarrà possibile conferire i rifiuti presso i Centri di raccolta oppure gestirli adottando alcune buone pratiche per un giardino sostenibile riassunte nel vademecum predisposto da Geovest.

Per illustrare in dettaglio come cambierà la gestione del verde leggero, le modalità per chiedere e ritirare il bidone nonché i relativi costi, Comune e Geovest invitano i cittadini interessati a partecipare ai due incontri pubblici che si terranno martedì 14 giugno alle ore 18.30, presso la Sala Balducci della Bocciofila in via Castelfranco 16/a, e giovedì 16 giugno alle ore 18.30 presso la sala polivalente del Centro civico di San Matteo della Decima, in via Cento 158/a.

Ufficio stampa Comune Persiceto