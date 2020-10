18 ottobre, annullata “Sagra degli Antichi Sapori” di Calderara

La coerenza e le nostre azioni prima di tutto! Ringrazio Pro loco Calderara per l’attenzione e sensibilità. Capisco che è sempre difficile annullare un evento per il quale erano impegnati in tanti, anche operatori economici, ma è un gesto che apprezzo per il grande senso di responsabilità che porta con sé. Pur non essendo ancora certi che i contenuti del nuovo DPCM uscito l’altro ieri potessero o meno consentire lo svolgimento di questi eventi, è nell’interesse della salute della popolazione che l’annullamento rappresenta in questo momento e in ogni caso la soluzione migliore per tutti.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara