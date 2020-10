25 ottobre 2020: torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 torna l’ora solare, a partire dalle 3.00 in punto di domenica 27 ottobre l’orologio dovrà essere portato indietro di 60 minuti.

Il cambiamento avviene sempre in piena notte per provocare il minimo dei disagi: principalmente, a subire variazioni sono gli orari di treni e aerei e la scelta dell’orario è dovuta proprio al fine di minimizzare i disallineamenti rispetto agli orari giornalieri programmati, dal momento che quella è la fascia oraria in cui la circolazione è più ridotta.