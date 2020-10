Calderara di Reno dedicherà una via a Clementino Bonfiglioli

Una via di Calderara di Reno sarà presto intitolata a Clementino Bonfiglioli. Lo ha deciso il Consiglio Comunale accogliendo all’unanimità la mozione del gruppo di maggioranza SiAMO Futuro: una strada ancora senza nome accanto allo stabilimento della Bonfiglioli Riduttori Spa, in via Bazzane, ricorderà il suo storico fondatore, scomparso 10 anni fa ma ben presente nel ricordo dei familiari e dipendenti. “Clementino Bonfiglioli – si legge nella mozione – era un uomo con una grande visione: dal 1956 non ha mai smesso di pensare a come fornire prodotti e soluzioni che servissero al meglio il mercato, sempre sostenendo che qualità e servizio offerti al cliente sono la stella polare che orienta la nostra navigazione. Ha sempre diffuso tali principi e guidato l’azienda all’insegna del motto “avanti a tutta forza”, incentivando lo sviluppo di prodotti innovativi che hanno portatola Bonfiglioli ad una consolidata leadership a livello mondiale. Un punto di riferimento non solo industriale del territorio di Calderara di Reno”. Per questo, accogliendo la richiesta del management e dei dipendenti tutti, l’Amministrazione ha deciso di portare la mozione direttamente alla seduta del Consiglio, cui ha assistito una delegazione di lavoratori. La via, già individuata, sarà inaugurata con una cerimonia pubblica entro il mese di ottobre.

“Si tratta di una scelta condivisa da tutta l’assemblea– commenta il sindaco Giampiero Falzone –, che nasce dal cuore e dalla passione di chi lavora in Bonfiglioli. È il giusto riconoscimento ad una figura che ha segnato il territorio e lo segna ancora grazie alla figlia Sonia. Qui c’è una concezione e una tradizione del fare impresa che ha pochi eguali, e lo dimostra un luogo di lavoro in cui le relazioni umane sono alla base di tutto. Indiscussa è la leadership e importanza produttiva per tutto il tessuto della Bonfiglioli, ma io vorrei ricordare anche il welfare aziendale: per esempio la recente consegna di tablet ai figli dei dipendenti e l’immediata riconversione di alcune produzioni durante il lockdown. Di questo fiore all’occhiello dobbiamo andare tutti fieri, e saremo orgogliosi di organizzare una iniziativa pubblica in onore di Clementino Bonfiglioli”.

Ufficio stampa Comune Calderara