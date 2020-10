Nuovo dpcm, chiude la piscina di San Giovanni in Persiceto

Il nuovo dpcm firmato oggi ferma anche la nostra attività a partire da domani, lunedì 26 ottobre. Sembra un dejavu, ma come successe mesi fa accettiamo queste decisioni che sappiamo essere prese per il bene comune.

Siamo però dispiaciuti perché ci siamo impegnati molto a rispettare i protocolli e a mettere in campo tutte le forze per scongiurare una nuova drammatica chiusura. Siete stati al nostro fianco in questi mesi rispettando tutte le direttive, ma non è bastato. Non sono bastate neanche le numerose visite di controllo dei NAS e organi vari che ci hanno sempre trovati preparati e rispettosi delle norme. È grazie a questa grande attenzione che siamo riusciti a tutelare i nostri frequentatori: dalla riapertura di giugno infatti non sono stati registrati casi di persone infette o contagiate nelle nostre piscine.

Ora facciamo lo stop che ci chiedono, ma nel frattempo cerchiamo di non perdere la grinta!

dalla pagina Fb Piscina San Giovanni Persiceto