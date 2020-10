Emilia-Romagna. Bernini (FI): “Serve massimo impegno per sicurezza in case di riposo”

I nuovi focolai nelle case di riposo, che stanno interessando quasi tutte le province dell’Emilia-Romagna, ci dicono che la guardia deve restare altissima, soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili come i nostri anziani. Non possiamo tuttavia non chiederci se siano state adottate tutte le misure idonee ad evitare che tali focolai scoppiassero. Dopo la drammatica esperienza della prima ondata, ci saremmo aspettati una gestione rigorosa in questo campo e protocolli chiari e certi. Il che non deve significare isolare gli anziani e tenerli lontani dai loro parenti, ma mettere in campo una organizzazione efficace e la possibilità di effettuare tamponi rapidi, soprattutto per i visitatori. A questo si sarebbe dovuto pensare in questi mesi di relativa calma. Auspico, in ogni caso, che si tenga conto della necessità dei nostri cari anziani di continuare a tenersi in contatto con il mondo esterno, certamente in sicurezza e con le dovute precauzioni.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia