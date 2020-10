Persiceto, l’associazione dipetto presenta “Non solo rosa” e il nuovo consiglio

Questa mattina l’ Associazione “dipetto” in occasione dell’illustrazione al pubblico del progetto “Non solo rosa”, ha presentato anche il nuovo consiglio direttivo.

Per l’occasione il sindaco Lorenzo Pellegatti ha portato il saluto dell’amministrazione comunale all’associazione onlus, che ormai da anni è attiva sul territorio per la prevenzione del tumore al seno e in generale per la cura della salute delle donne.

Il sindaco ha ringraziato le socie uscenti dal comitato direttivo per il prezioso lavoro svolto finora e ha augurato buon inizio e proseguimento alla nuova presidentessa dell’associazione, Antonella Puddu.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto