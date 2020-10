Sala, interruzione di erogazione dell’acqua il 26 ottobre

Per consentire i lavori di sostituzione della rete idrica di via Gramsci, lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle 14.00 circa, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua in alcune zone della frazione di Sala.

Le zone interessate sono:

tutta la via Don Minzoni

via Gramsci dal civ. 40/a al civ. 39 e dal civ. 38 al civ. 40

le zone limitrofe ai suddetti civici di via Gramsci.

Per limitare il disagio ai cittadini saranno posizionati contenitori di acqua potabile presso la Piazzetta Matilde di Canossa, adiacente alla Chiesa.

