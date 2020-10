Sciopero di venerdì 23 ottobre

L’Associazione Sindacale Cub ha indetto per l’intera giornata di venerdì 23 ottobre 2020 lo sciopero generale nazionale dei dipendenti di tutti i settori pubblici e privati.

Trasporto pubblico

Il personale dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extra-urbano di Tper sciopererà dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle 19.30 fino a fine servizio di venerdì 23 ottobre. Durante questi orari saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Anche gli sportelli e le biglietterie potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi. Presso il call-center telefonico di Tper, numero 051.290290, sarà garantita la presenza di un operatore per tutta la durata dello sciopero. L’astensione riguarda anche il personale addetto all’area Sosta e Mobilità di Tper per il quale saranno garantite le prestazioni su tre turni al mattino e al pomeriggio.

Sempre per venerdì 23 ottobre, il sindacato Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero regionale di 4 ore delle lavoratrici e dei lavoratori del settore Trasporto Pubblico Locale e degli appalti del settore Tpl, che durerà dalle ore 10 alle 14 e coinvolgerà il personale dei servizi ferroviari e locali di Tper.

Per i lavoratori delle Autostrade la protesta si estenderà dalle ore 22 del 22 ottobre alle 22 del 23 ottobre.

La mobilitazione del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane durerà dalle ore 21 del 22 ottobre alle 21 del 23 ottobre: non sono previste modifiche alla circolazione delle Frecce e degli altri treni a Lunga Percorrenza; sulle linee regionali non sarà invece garantito l’intero servizio ordinario, ma solo i livelli essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle ore 21 (consulta i treni garantiti in caso di sciopero sul sito www.trenitalia.com); l’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per informazioni: www.fsnews.it, www.trenitalia.com e www.rfi.it, uffici informazioni e assistenza clienti, biglietterie, call-center Trenitalia 89.20.21 e Numero verde 800-892021.

Settore aeroportuale

Per quanto riguarda il settore aeroportuale, lo sciopero riguarderà tutti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti, compreso il personale Enac, dalle 00.01 alle 23.59 di venerdì 23 ottobre.

Settore pubblico

L’agitazione coinvolgerà il personale delle scuole, dai docenti agli amministrativi. Dunque dai nidi alle scuole superiori il servizio non sarà garantito per l’intera giornata del 23 ottobre. Lo stesso avverrà per università e uffici pubblici. Il Comune di Persiceto assicurerà i servizi pubblici essenziali.

In caso di necessità contattare la Polizia Locale di Terred’Acqua: tel. 051.6870087.

