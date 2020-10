Ciao Adriano Maranini, infaticabile, generoso e sempre di buon umore. Sei stato un volontario nella Festa Auser di ferragosto dedicata agli anziani soli, in cucina a preparare il pranzo!

Organizzavi gite nei dintorni e lontano per i nonni, e tenevi tutti allegri con le tue chiacchiere. Ci mancherai molto.

Le condoglianze più sentite da tutti noi alla tua famiglia.

Auser di San Giovanni in Persiceto (BO)