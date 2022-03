Persiceto, Consiglio comunale in memoria delle vittime della mafia

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo) e della settimana della legalità della Regione Emilia Romagna, il Comune ha organizzato un Consiglio comunale aperto con la partecipazione di Avviso Pubblico sul tema “Mafia: storie di vite spezzate”, che si terrà sabato 26 marzo alle ore 10 e sarà trasmesso online su civicam.comunepersiceto.it

Sabato 26 marzo il Comune di Persiceto, in collaborazione con Avviso Pubblico, propone un Consiglio comunale aperto rivolto alla cittadinanza e alle scuole in occasione della “Settimana della legalità” e della “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” (21 marzo). Dopo l’apertura del Consiglio comunale da parte della presidente Carmela Epifani sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Lorenzo Pellegatti, dell’assessore alla sicurezza e legalità Alessandra Aiello e dell’assessore alla scuola Maura Pagnoni. Seguiranno poi i seguenti interventi: “L’importanza dell’educazione alla memoria e alla legalità per le giovani generazioni” a cura di Giulia di Girolamo, formatrice per i progetti sulla legalità e l’impegno civile e referente Educational per l’associazione Caracò; “Storie di vittime innocenti di mafia. Parole, immagini e fumetti per non dimenticare” a cura di Valeria Scafetta, giornalista e autrice dell’omonimo libro; “Cittadinanza attiva contro i fenomeni mafiosi” a cura di Giulia Migneco, responsabile del Dipartimento Comunicazione di Avviso Pubblico (Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione). Il Consiglio si concluderà con gli interventi dei consiglieri comunali e con la memoria dei nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie. La seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming sul sito civicam.comunepersiceto.it

In vista dell’evento, il Comune ha consegnato alle scuole secondarie del territorio una copia omaggio del libro di Valeria Scafetta che potrà essere utile per confrontarsi in classe sulle tematiche trattate. Gli studenti non potranno intervenire durante il Consiglio comunale ma potranno segnalare anticipatamente quesiti o tematiche che vorrebbero approfondire. Compatibilmente con il tempo a disposizione i relatori risponderanno durante il Consiglio.

Inoltre, durante il pranzo di venerdì 25 marzo, nelle scuole persicetane servite da Matilde Ristorazione, come primo piatto verrà proposta la pasta biologica caserecce “Libera Terra” con salsa al pomodoro, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità, cominciando dalla scuola e dai bambini.

