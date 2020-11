Anche a Persiceto parte il prestito bibliotecario “take away”

In seguito ai chiarimenti dell’Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna sulla possibilità di effettuare il servizio di prestito bibliotecario nonostante la chiusura al pubblico di archivi e biblioteche, da lunedì 30 novembre 2020 anche per le biblioteche comunali persicetane sarà possibile usufruire del prestito “take away”: gli iscritti residenti o domiciliati a Persiceto potranno prenotare i libri disponibili e prendere appuntamento per ritirarli presso le sedi delle biblioteche a porte chiuse.

Per mantenere attivo il servizio di prestito anche durante il periodo di chiusura al pubblico disposto dal Dpcm del 3 novembre 2020, le biblioteche comunali attivano il servizio di prestito “take away” che consente di prenotare libri e ritirarli presso le sedi delle biblioteche senza accedere all’interno.

Negli ultimi giorni l’Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna si è infatti espresso a proposito della chiusura al pubblico degli istituti culturali prevista dal Dpcm del 3 novembre 2020, chiarendo che “la sospensione dei servizi di apertura al pubblico di biblioteche e archivi ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 non impedisce lo svolgimento del servizio di prestito di libri e altri materiali, sia in sede che a distanza”. Finché la Regione Emilia-Romagna sarà in Zona Arancione, la modalità del prestito bibliotecario “take away” sarà consentita solo a chi è residente o domiciliato all’interno del comune.

Da giovedì 26 novembre sarà possibile prenotare il ritiro di libri, contattando la propria biblioteca di riferimento via mail o per telefono. Gli appuntamenti saranno distanziati tra loro di 20 minuti e saranno fissati nei seguenti giorni e orari: lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30, mercoledì dalle 9.00 alle 13.00.

La consegna dei libri da ritirare avverrà, a partire da lunedì 30 novembre:

per la Biblioteca “G.C. Croce” Sezioni Adulti , nell’androne di Palazzo SS. Salvatore (per ritirare i libri suonare il campanello in piazza Garibaldi nell’orario di prenotazione stabilito);

, nell’androne di Palazzo SS. Salvatore (per ritirare i libri suonare il campanello in piazza Garibaldi nell’orario di prenotazione stabilito); per la Biblioteca “G.C. Croce” Sezioni Ragazzi , davanti alla porta di entrata in parco Pettazzoni 2 (per ritirare i libri suonare il campanello nell’orario di prenotazione stabilito);

, davanti alla porta di entrata in parco Pettazzoni 2 (per ritirare i libri suonare il campanello nell’orario di prenotazione stabilito); per la Biblioteca “R. Pettazzoni”, davanti alla porta di entrata della biblioteca.

Seguono i recapiti per prendere appuntamento:

Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Adulti: tel. 051.6812961, bibliocroce@comunepersiceto.it

Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Ragazzi: tel. 051.6812971 – 2975, biblioragazzi@comunepersiceto.it

Biblioteca “R. Pettazzoni”: tel. 051.6812061, bibliotecadecima@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto