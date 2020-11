Crevalcore, l’ex sindaco Broglia ricorda Sergio Borgatti

In punta di piedi Oggi (17 novembre ndr) se ne è andato Sergio. Così, in silenzio, in punta di piedi, senza disturbare.

Una vita semplice, tutta passata a lavorare e ad accudire i genitori. Faceva il cantoniere, con grande passione. Un cuore grande, una spalla per tanti.

Non c’è albero o prato di Crevalcore che non lo abbia avuto come “acconciatore “ perché Sergio si prendeva cura completamente del suo lavoro. Una di quelle persone che tutti avrebbero voluto avere alle proprie dipendenze e con le quali era impossibile bisticciare. Non sapeva dire no.

Gli piaceva molto costruire marchingegni meccanici o riparare mezzi meccanici. Un giorno gli chiesi se riusciva a costruirmi un marchingegno da fissare al terreno dove infilare la pertica della bilancia da pesca in modo tale che potesse roteare a 360 gradi in tutte le direzioni verticale e orizzontale senza spostare mai la pertica Dopo due giorni si presentò con uno straccio in mano. Con aria fiera alzo’ lo straccio e sotto c’era il suo piccolo capolavoro. Ancora oggi ogni volta che lo uso mi compiaccio del funzionamento perfetto. Da oggi avrò un motivo in più per custodire questa tua piccola invenzione



Ciao Sergio

dal profilo Fb di Claudio Broglia