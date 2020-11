Calderara: dall’Amministrazione saturimetri gratis per i positivi in isolamento domiciliare

Cento saturimetri arriveranno tra qualche giorno alle famiglie di Calderara all’interno delle quali sono presenti una o più persone positive al Covid-19. Lo annuncia l’Amministrazione Comunale, che ha acquistato gli apparecchi e da settimana prossima li distribuirà a domicilio grazie ai volontari della Protezione Civile e di Percorsi Sicuri.

Si tratta di uno strumento molto utile per il monitoraggio che le persone positive al coronavirus possono fare, direttamente in casa, di un parametro fondamentale, il livello di ossigenazione del flusso sanguigno, e quindi valutare in modo tempestivo, con il proprio medico, l’eventuale insorgere di una compromissione della capacità respiratoria, ancora prima che si manifesti la relativa sintomatologia.

È un’iniziativa che l’Amministrazione, anche alla luce degli ultimi protocolli medici relativi alla cura a domicilio dei pazienti Covid, produce in coerenza con le azioni messe in campo dall’inizio dell’emergenza: “Vogliamo dare un segno di vicinanza ai cittadini che in questo momento combattono il virus al proprio domicilio – commenta il Sindaco di Calderara Giampiero Falzone -: il saturimetro è un ausilio importante, riteniamo che farlo avere a chi sta gestendo il decorso dell’infezione a casa, in un momento in cui è anche difficile reperirlo sul mercato, possa, da una parte, tranquillizzare le persone, dall’altra aiutarle a superare la malattia, cosa che ci auguriamo avvenga al più presto.” I destinatari dell’iniziativa nei prossimi giorni verranno avvisati dagli uffici comunali del passaggio degli operatori per la consegna dell’apparecchio.

