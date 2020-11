Family Card “fase 2”, lista idonei, esclusi e distribuzione tessere

Sono in distribuzione da oggi, 9 novembre, le tessere della nuova edizione della Family Card. A tutti i beneficiari è stata inviata una mail con i dettagli per il ritiro della busta, mentre gli esclusi, risultati non idonei per qualche difformità o omissione nell’Isee o per altri motivi, avranno tempo per la regolarizzazione fino al 20 novembre. Chi volesse conoscere il motivo dell’esclusione o ricevere info sulla regolarizzazione contatti uno dei seguenti numeri: 051 6461.250-238.

Per motivi di privacy le graduatorie, scaricabili in calce a questa news, non mostrano i nominativi ma solo il numero di protocollo con il quale la domanda è stata registrata.

La Family Card è una delle più importanti applicazioni del “Patto di Comunità” dell’Amministrazione Comunale con i cittadini di Calderara di Reno. Qui le info generali sull’iniziativa, qui invece quelle relative alla seconda edizione, attualmente in corso.

Tra le particolarità nella fruizione dell’iniziativa c’è il fatto che la card non permette di acquistare benzina ai distributori self service se non risulta un credito di almeno 105 euro. Qui i dettagli.

La Family Card potrà essere utilizzata per gli acquisti, fino ad un massimo di 300 euro per nucleo familiare, fino al 31 dicembre 2020.

Graduatoria idonei

Graduatoria non idonei

