Le Donne dello SPI-CGIL di Terre d’Acqua per il 25 novembre

Le Donne dello SPI-CGIL di Terre d’Acqua hanno realizzato questa iniziativa simbolica con questa installazione presso la Camera del Lavoro di San Giovanni in Persiceto, affinché si intreccino relazioni contro la violenza sulle Donne.

Nel video Ivana Sandoni, Responsabile SPI-CGIL di Terre d’Acqua, ci spiega il senso dell’iniziativa e chiede l’impegno di tutti. Un impegno affinché certe azioni distruttive nei confronti delle donne non rimangano sotto traccia ed impunite, affinché le stesse non vengano stigmatizzate per il fatto di avere avuto il coraggio di denunciare.