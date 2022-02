Il prefetto di Bologna in visita a Persiceto

Nella mattinata di giovedì 3 febbraio il Prefetto di Bologna Attilio Visconti ha fatto visita al Municipio di Persiceto, dove ha incontrato il sindaco Lorenzo Pellegatti insieme alla Giunta e alla Presidente del Consiglio comunale; per l’occasione erano inoltre presenti il Maggiore Ciro Imperato, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Persiceto, Gabriella Panarace, dirigente del Commissariato di Polizia di Persiceto, e Luca Nasci, comandante della Polizia Locale di Persiceto.

L’incontro, che si è svolto in un clima di cordialità istituzionale, ha consentito al Sindaco di dare il benvenuto al Prefetto e di esprimere vivo apprezzamento che il rappresentante del Governo nella provincia visiti il Comune di Persiceto.

Il Sindaco ha avuto l’occasione di illustrare le iniziative messe in campo finora a livello locale, sia per favorire la sicurezza sulle strade che per contrastare le situazioni di criminalità e degrado, gli assistenti civici e l’implementazione del sistema di videosorveglianza, oltre alla prossima riattivazione dei gruppi di controllo di vicinato secondo le linee guida del Ministero dell’Interno.

Sono state apprezzate e condivise dal Sindaco le conclusioni a cui è giunto il Prefetto, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di infiltrazione mafiosa, con la creazione di una fitta rete tra le Istituzioni e lo scambio di informazioni per il controllo nei subentri delle attività commerciali e negli investimenti economici sul territorio.

Il Sindaco ed il Prefetto hanno infine condiviso di potenziare anche le attività di prevenzione di fenomeni delinquenziali emergenti tra i giovani, con una maggiore presenza – anche formativa nelle scuole – da parte del personale delle forze di polizia presenti sul territorio.

