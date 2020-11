Persiceto: agevolazioni sulle rette dei nidi d’infanzia

In continuità con le riduzioni deliberate a partire da gennaio 2019, l’Amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto ha previsto anche per l’anno educativo 2020-2021 un piano di contenimento delle rette dei nidi d’infanzia del territorio, sia pubblici che privati. Le riduzioni, dal 70% al 10%, saranno applicate previa comunicazione da parte delle famiglie dei dati Isee.

Per l’anno educativo 2020-2021 sono previsti sconti per la frequenza ai nidi d’infanzia in base all’Isee. In continuità con lo scorso anno, la Giunta comunale ha infatti deliberato agevolazioni per le famiglie nell’ambito di un piano che mira a rafforzare il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia: oltre ad applicare riduzioni sulle rette di frequenza dei nidi comunali, sono state sottoscritte specifiche convenzioni con i nidi d’infanzia privati affinché applichino agevolazioni ai loro utenti con le stesse modalità.

Per questo progetto di contenimento delle rette l’Amministrazione comunale ha previsto in bilancio € 240.000, in parte sul 2020 e in parte sul 2021. Di queste risorse € 145.929,86 provengono da finanziamenti regionali relativi al progetto “Al Nido con la Regione” e consentono al Comune di applicare una riduzione maggiore sulle tariffe per chi ha un valore Isee fino a € 26.000; l’Amministrazione le ha integrate per poter mantenere le aliquote di sconto dell’anno educativo 2019/2020, anche a beneficio di chi ha un valore Isee fino a 35.000.

Le agevolazioni verranno riconosciute sulla base di un modello di calcolo che prevede l’applicazione di aliquote di sconto a scaglioni, in funzione dell’Isee presentato dagli utenti, con riduzione della retta dal 70% al 10%: il 70% (50+20) se il valore Isee va da 0 a 6000,00 euro, il 60% (40+20) per valori da 6.000,01 a 22.000 euro, il 50% (30+20) per valori da 22.000,01 a 26.000, il 20% per valori da 26.000,01 a 30.000,00 e il 10% per valori da 30.000,01 a 35.000. Il 20% in più riconosciuto ai primi tre scaglioni è corrispondente al contributo regionale.

Inoltre, anche per l’anno educativo 2020/2021, è riconosciuto il medesimo abbattimento delle tariffe anche per gli utenti degli istituti paritari, attraverso apposite convenzioni con gli istituti che dispongono di sezioni di nido d’infanzia (Fondazione Amici dei Bimbi, Sacro Cuore e Don Antonio Pasquali).

Per chi ha già presentato l’Isee al momento dell’iscrizione, la riduzione sarà applicate già a partire dalla retta di ottobre 2020, in cui figurerà anche lo sconto relativo alla retta di settembre. Chi invece ha fatto l’iscrizione a un nido comunale senza presentare l’Isee deve rivolgersi al proprio Caf di fiducia e, ottenuta l’attestazione, deve compilare l’apposito form all’interno della sezione “Servizi educativi e scolastici” del sito del Comune; in caso di iscrizione a un nido privato, si deve contattare la segreteria di riferimento.

