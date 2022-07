Lo staff della Piscina di Persiceto ricorda Mauro Riccucci

Oggi non è un giorno come gli altri.

Mauro è stato direttore di questo impianto come referente del Consorzio Intercomunale per le Piscine, presidente del Circolo Nuoto UISP e più in generale è stato interprete lungimirante di un’idea di sport diffuso e destinato davvero a tutti. La forza delle sue idee sarà immersa in queste vasche e queste mura ancora a lungo. Possiamo dire che ha contribuito a costruire lo sport acquatico di Bologna e provincia.