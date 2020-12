4 dicembre: la diretta del sindaco di Persiceto

Il Sindaco Lorenzo Pellegatti è in diretta per aggiornare i cittadini sull’andamento del contagio nel nostro territorio e sulle ultime novità introdotte dal Dpcm del 3 dicembre 2020. Per l’occasione approfondisce inoltre alcune misure di contenimento del Covid-19 con Celsino Govoni, componente del Gruppo Tecnico Interregionale Reach (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) che svolge attività di coordinamento in merito alla normativa nazionale ed europea sui prodotti chimici.