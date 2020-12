4 dicembre: Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco

Quest’anno non saremo presenti in piazza per le consuete e antiche celebrazioni di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, per ovvi motivi.

Pubblichiamo quindi una foto del Dicembre dell’anno scorso, con la fiducia di poterci ritrovare tutti all’appuntamento del prossimo anno.

Auguriamo da qui una buona Santa Barbara a tutti i colleghi e inviamo un caro saluto a tutti i cittadini che quotidianamente serviamo.

APVP Associazione Pompieri Volontari Persiceto OdV