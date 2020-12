Geovest, scadenza Tariffa rifiuti

Considerata l’emergenza sanitaria e il breve preavviso, Geovest ha previsto che i pagamenti in scadenza il 30 dicembre 2020 potranno essere pagati entro il 30 gennaio 2021 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Mercoledì 30 dicembre è il termine per il pagamento della Tariffa corrispettiva puntuale per i rifiuti, pari al 50% del dovuto annuo, sulla base dell’avviso di pagamento inviato dal gestore Geovest agli utenti. Viste le misure di contenimento anti Covid-19 in vigore, per agevolare gli utenti, Geovest ha previsto che i pagamenti in scadenza il 30 dicembre 2020 potranno essere pagati entro il 30 gennaio 2021 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

La seconda scadenza di pagamento, pari al residuo 50% del dovuto annuo, è prevista per il 28 febbraio 2021; l’eventuale conguaglio per variazioni successive all’avviso di pagamento sarà comunicato nel 2021, con scadenza non oltre la prima emissione della tariffa per l’anno 2021.

Per ulteriori informazioni consulta la sezione Tasse e tributi – Tariffa corrispettiva puntuale oppure contatta Geovest al numero verde 800.276650 (attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 12.45, martedì e giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.30 e, solo per mancate raccolte, sabato dalle 8.45 alle 12.45) o scrivendo a info@geovest.it

