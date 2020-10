Persiceto: osservazioni al Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il Comune di San Giovanni in Persiceto invita cittadini, associazioni e organizzazioni operanti nel territorio comunale a formulare osservazioni ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023, entro le ore 12.00 del 30 ottobre 2020.

Nell’ambito delle attività ed iniziative per la prevenzione e il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell’azione amministrativa, il Comune deve aggiornare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Al fine di favorire il più ampio coinvolgimento si invitano le associazioni, le organizzazioni e i cittadini interessati a presentare entro le ore 12.00 di venerdì 30 ottobre 2020 eventuali considerazioni o proposte di cui si terrà conto in fase di aggiornamento del Piano vigente, che può essere consultato nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Corruzione.

Le proposte devono essere inviate utilizzando l’apposito modulo a comune.persiceto@cert.provincia.bo.it, riportando necessariamente nell’oggetto della mail la dicitura “Aggiornamento Piano Triennale anticorruzione e trasparenza – osservazioni”. Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi.

