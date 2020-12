Persiceto, nuovi dissuasori di velocità a Decima e Amola

Nell’ambito degli interventi finanziati ed eseguiti dal Comune di Persiceto per migliorare la sicurezza su alcune strade del territorio, è stata completata l’installazione di 4 dissuasori Infovelox per il controllo e la misurazione del traffico e della velocità in entrambe le direzioni, su strade provinciali all’interno dei centri abitati di Amola e San Matteo della Decima.

In particolare due di questi sono stati posizionati lungo la SP568 “via Crevalcore”, uno in direzione di Crevalcore e uno in direzione del capoluogo; gli altri due sono collocati rispettivamente sulla SP1 “via Calcina Nuova” e sulla SP10 “via San Cristoforo” in direzione del centro di Decima.

Si rammenta che tutti i nuovi dispositivi sono stati installati in tratti stradali all’interno di zone urbane, in corrispondenza dei quali vige dunque il limite dei 50 km/h.

