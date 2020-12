Piena del fiume Panaro, Crevalcore si prepara

Da un ulteriore confronto con la protezione civile, è emersa una situazione più complessa rispetto al pomeriggio, la zona potenzialmente a rischio inondazione si è ulteriormente ampliata. In questo momento una macchina della polizia locale sta girando per le strade interessate avvertendo la popolazione di salire precauzionalmente ai piani superiori nelle seguenti strade: via Bomporto, via Sverginesca, via Organe, via Forcole ad ovest del canal torbido, via Lunga, via Argini sud, via Sant’Agata dalla tangenziale in poi verso Sant’Agata. Siete pregati di seguire ulteriori comunicazioni.

dal profilo Fb di Marco Martelli, sindaco di Crevalcore