Piena del fiume Panaro, il punto del sindaco di Crevalcore

Facciamo il punto a fine giornata della situazione rotta del Panaro. Questa mattina ci eravamo lasciati con buone speranze che la situazione evolvesse per il meglio e ritengo lo possiamo confermare, oggi stiamo molto meglio di ieri. La notte scorsa avevamo avuto indicazioni veramente preoccupanti al punto che alle 3 di questa notte abbiamo scaricato un primo bilico di sacchi sabbia, seguito oggi da un’ altro per un totale di 3000 sacchi.

Poi le cose sono andate via via migliorando; l’acqua sta continuando a scendere da Nonantola verso il Torrazzuolo, formando dei veri e propri invasi naturali nelle campagne, ma tutto fa pensare che non possa raggiungere i nostri territori. Oggi la preoccupazione più grande era rivolta al collettore delle acque alte ( bonifica) dal momento che tutta l’acqua fuoriuscita dalla rotta a monte, dovrà rientrare a valle passando proprio per il collettore, e confluire nuovamente nel Panaro. Finalmente nel tardo pomeriggio il livello del Panaro è sceso quel tanto da consentire l’apertura delle porte vinciane della chiavica foscaglia di Finale Emilia permettendo così il deflusso dell’acqua del collettore delle acque alte.

A questo punto, salvo imprevisti che purtroppo in questi casi non sono mai da escludere, tutto dovrebbe evolvere per il meglio. Aspettiamo, che passi un’altra lunga notte e domani ci riaggiorniamo.

dal profilo Fb di Marco Martelli, sindaco di Crevalcore