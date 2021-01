7 gennaio 2021: a sedici anni dal disastro ferroviario di Crevalcore

Oggi il Sindaco Marco Martelli, assieme ai Sindaci delle città coinvolte, e assieme all’assessora Irene Priolo in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, e al consigliere metropolitano Marco Monesi in rappresentanza della Città Metropolitana di Bologna, alla presenza della autorità civili e religiose, ha omaggiato il doveroso ricordo delle 17 vittime.

Con l’occasione si è rammentato che, con il completamento della ciclabile di prossima apertura, si concluderà la trasformazione della vecchia linea ferroviaria, così come previsto dagli impegni presi all’indomani dell’incidente.

Ricordo e impegno per le vittime.

dalla pagina FB del Comune di Crevalcore