Anzola: chiusura uffici comunali per intervento sulla rete

Nella giornata di sabato 30 gennaio 2021 gli Uffici Comunali saranno chiusi al pubblico per un importante intervento di manutenzione sui sistemi di rete informatici.

Anche i contatti telefonici saranno interrotti. Sarà possibile contattare lo Stato Civile SOLO per denunce di morte e Polizia Locale esclusivamente per EMERGENZE di autorità giudiziarie dalle ore 8,00 alle ore 12,00 al 329 6509611.

La Biblioteca sarà aperta per prestiti e restituzioni è necessario prenotare tramite mail: biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it .

dalla pagina Fb del Comune di Anzola