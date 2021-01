Bologna. Bernini (FI): “Piaga dello spaccio va debellata, centri storici invocano sicurezza”

Negli ultimi giorni sono state numerose le operazioni antispaccio condotte nel bolognese dalle nostre Forze dell’Ordine. Un immenso grazie va ai nostri uomini in divisa per il costante impegno al servizio della comunità e per il loro operato volto a garantire sicurezza e ordine pubblico. Tuttavia è necessario, una volta di più, evidenziare come la piaga dello spaccio faccia ormai parte di una drammatica quotidianità, che sfigura e rende insicuri i nostri centri urbani. E Bologna non fa certo eccezione. Le nostre città sono da anni, ormai, in crisi di “sicurezza” nonostante i grandissimi sforzi compiuti dalle Forze dell’Ordine nella lotta alla criminalità comune. E’ evidente che serve un cambio di passo sotto il profilo delle sanzioni e delle pene che devono diventare più severe, nonché sotto quello delle espulsioni quando i fenomeni reiterati di spaccio vedono come protagonisti cittadini stranieri irregolari sul territorio. I centri storici da tempo hanno lanciato un grido di allarme fortissimo che però questo Governo ancora fatica a raccogliere.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia