CASA ISORA – Centro per le famiglie

Servizio pubblico gratuito, gestito da Asp Seneca, sito in via Matteotti 2 a San Giovanni in Persiceto (BO).

Ha lo scopo di promuovere e sostenere il benessere delle famiglie ed e’ dedicato ai nuclei con figli da 0 a 17 anni che risiedono nei Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto e Sant’Agata Bolognese.

Le sue attività:

gruppi di sostegno alle famiglie nelle varie fasi di vita

percorso affido ed accoglienza famigliare

percorso adozione

progetti di sostegno alle famiglie in collaborazione con i servizi del territorio

supporto alle famiglie nell’orientamento scolastico e formativo

E’ attivo anche uno Sportello INFORMAFAMIGLIE E BAMBINI, aperto il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30. In questa fase di emergenza sanitaria si riceve SOLO SU APPUNTAMENTO chiamando il numero 335/5829157 negli orari di apertura.

Contatti:

tel. 335/5829157

mail: centrofamiglieisora@asp-seneca.it

www.asp-seneca.it oppure www.informafamiglie.it

via Matteotti 2- San Giovanni in Persiceto (BO)

comune.santagatabolognese.bo.it