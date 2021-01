Crevalcore, cambio tesoreria comunale

Ricordiamo che da ieri, 1 Gennaio 2021, il servizio di Tesoreria del Comune di Crevalcore è gestito da Intesa SanPaolo s.p.a. con sede di riferimento in Via Matteotti n. 141 – Crevalcore.

Le nuove coordinate bancarie sono le seguenti:

Codice IBAN IT83 L030 6936 7971 0000 0046 007

Tutti coloro che fossero in possesso di moduli o documenti che invitano a pagare su diverse coordinate bancarie, a decorrere dal 1° gennaio 2021, devono adeguarli secondo quanto sopra indicato, per far sì che i pagamenti vadano a buon fine.

Per ulteriori informazioni:

051988421 oppure 051988451

ragioneria@comune.crevalcore.bo.it

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore