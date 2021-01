Il Comune di Sala Bolognese per la Giornata della Memoria

In questo difficile periodo di emergenza sanitaria e chiusure, il Comune di Sala Bolognese dedica particolare attenzione alla celebrazione del ventunesimo anniversario dell’istituzione del 27 Gennaio come “Giorno della Memoria” grazie alla legge n.211/2000, con una serie di iniziative che hanno un occhio di riguardo per le nuove generazioni.

Specificamente per le scuole è stato elaborato il progetto “Il Valore della Memoria”, a cui aderiscono classi della Scuola Primaria della frazione di Padulle, della Primaria di Osteria Nuova e della Scuola Secondaria di I grado. Per i bambini e i ragazzi verrà trasmesso lo spettacolo dal titolo “Il circo capovolto”, a cura del Teatro delle Temperie e liberamente tratto dal romanzo di Milena Magnani, vincitore del Roma Fringe Festival edizione 2017 e del premio del pubblico – Ermo Colle 2020: due storie parallele ma strettamente intrecciate, quella di Branko e quella di suo nonno, due generazioni di rom, una finita nei campi di concentramento, la successiva nei campi alle periferie delle grandi città.Lo spettacolo rimarrà disponibile per la proiezione nelle classi aderenti nel periodo dal 25 al 31 Gennaio 2021. Inoltre Lunedì 1 Febbraio 2021 l’attore e regista dello spettacolo, Andrea Lupo, incontrerà gli studenti in un videocollegamento trasmesso dalla Biblioteca Comunale di Sala Bolognese, per parlare dello spettacolo e rispondere alle loro domande.

Per la cittadinanza intera, invece, il 27 Gennaio 2021 alle ore 21.00 la pagina Facebook della Biblioteca trasmetterà in diretta streaming lo spettacolo “Memoria 211 – le voci, le storie, le grida, i sospiri”, sempre a cura del Teatro delle Temperie, di e con Andrea Lupo, con Margherita Zanardi e musica dal vivo di Guido Sodo: da un percorso di ricerca bibliografica, le testimonianze dirette di sopravvisuti alle persecuzioni della II Guerra Mondiale. Attraverso la voce di chi c’era saranno rivissute quelle storie drammatiche, commoventi, ma anche cariche di speranza.

