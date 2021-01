Persiceto, Gruppo Consiliare Democratico: bilancio comunale 2021

[BILANCIO COMUNALE 2021: ABBIAMO CHIESTO PIÙ RISORSE PER LE FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI E CONTRIBUTI PER LE RETTE UNIVERSITARIE, PELLEGATTI HA DETTO NO]

E così il 31.12.2020 si è votato l’ultimo Bilancio di questa amministrazione.

E’ da poco passata la mezzanotte dell’ultimo giorno dell’anno che il Bilancio 2021 dell’Amministrazione Pellegatti viene approvata dalla maggioranza di Impegno Comune.

Assenti ormai dalla discussione il Gruppo Lega e la Civica Mazzoli, restiamo noi del Gruppo democratico a conversare con la Giunta. I consiglieri di Impegno comune si limitano a votare, anche in questo ultimo loro Bilancio.

Come da tradizione, nessuno dei nostri emendamenti viene per ora accolto… e questa volta ci avevamo provato chiedendo alla Giunta che su totale di spesa di oltre 26 milioni di € investissero: 205 mila euro così suddivisi:

• €80.000 del fondo vincolato a contributi sul sociale per sostegno affitto e utenze famiglie in difficoltà per dare respiro alle famiglie che versano un affitto sulla casa di residenza del nucleo familiare o a quelle famiglie che, avendo un mutuo sulla casa di residenza, hanno difficoltà a pagare le utenze.

• €100.000 del fondo vincolato a maggiori contributi a favore delle associazioni sportive per mantenere calmierate le rette di iscrizioni alle diverse attività, quando non abbassarle, azione fondamentale per favorire le iscrizioni di tutte le fasce di età come importante occasione di recupero di socialità, senso della comunità e stile di vita sano;

• €25.000 del fondo vincolato a contributi alle famiglie del territorio per il pagamento delle rette universitarie per sostenere il percorso formativo dei ragazzi, affinché, nonostante le eventuali condizioni di difficoltà economiche sorte nelle famiglie, quanti intendono proseguire il loro percorso formativo lo possano fare.

Nulla, l’amministrazione è convinta di aver risposto a tutte le esigenze occorse nel 2020, a tutti i bisogni emersi sul territorio e preferiscono aspettare che le nuove eventuali esigenze arrivino alle loro porte a bussare. Quindi, siccome la Giunta agisce in base alla richieste che riceve, che dire… Persicetani, chiedete e vi sarà dato! Amministrare è donare!

Nota a margine: 25.000 € di sostegno alle rette universitarie non servono ora, ma 49.500 € dati a Proloco nel 2020 sono una esigenza prioritaria… albo pretorio dichiara!

Gruppo Consiliare Democratico