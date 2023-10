Festone di San Matteo della Decima 2023 – Il programma

Programma Festone 2023

Giovedì 5 ottobre

ore 18.30, Santa Messa

ore 20.30, chiesa parrocchiale, “Mea Domina”, concerto di musica sacra

Venerdì 6 ottobre

ore 16.30, via Sicilia 1/a, “Aneddoti e curiosità della gente di Decima”, visita guidata nell’ambito del ciclo “VisitPersiceto”

Costo: € 10 adulti, € 5 bambini dai 7 anni. Informazioni e prenotazioni: Iat Pianura Bolognese, tel. 051.6812955, cultura.turismo@comunepersiceto.it

ore 18.30, Chiesa parrocchiale, Santa Messa

ore 18.30, Biblioteca “R. Pettazzoni”, “Si respira solo jazz”, aperitivo musicale e reading con Simona Zavaglia (voce narrante), Nicola Govoni (contrabbasso) e Jacopo Salieri (pianoforte); prenotazione consigliata (tel. 051.6812061, bibliotecadecima@comunepersiceto.it)

ore 19.00, via Cento e piazza Fratelli Cervi, Apertura delle aree commerciali, street food, villaggio agricolo e stand associazioni

In piazza Fratelli Cervi, raccolta adesioni per “I giochi di una volta – baby edition” (elementari e medie), che si svolgeranno domenica

Giochi e laboratori per bambini e ragazzi a cura de La Decima Scuola

ore 19.00, piazza Fratelli Cervi, esposizione di vespe a cura del Vespa Club

ore 20.30-23, Teatro parrocchiale, pesca di beneficenza

ore 21.00, piazza Mezzacasa, “Quasi tale e quale show”, gli artisti di Decima sul palco, a cura dell’Associazione Recicantabuum

ore 20.30, via Cento (di fianco alla Chiesa), “I Giochi di una volta”

Sabato 7 ottobre

ore 10.30, via Sicilia 1/a, “Il percorso storico-naturalistico sul Canale San Giovanni a Decima”, visita guidata a cura di Wwf Bologna che quest’anno festeggia i 40 anni di attività. La Offerta libera. Per informazioni: tel. 333.4812468, wwf.terredacqua@gmail.com

ore 10.30, Chiesa parrocchiale, Santa Messa per gli anziani e unzione con l’olio per gli infermi

ore 11.00, piazza Fratelli Cervi, Laboratorio creativo rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni a cura della Scuola primaria Amici del Sacro Cuore

ore 15.00, impianto Mountain-bike, via Arginino 10,1° “Memorial Scagliarini Guerrino”, gare ciclistiche con bici mountain bike per la fascia d’età 5-12 anni, a cura di Asd Ciclistica G. Bonzagni

ore 15.30, piazza Fratelli Cervi, Il mago Leo spettacolo di magia per bambini e ragazzi promosso da La Decima Scuola

ore 16.30, campo da basket in via Cento, presentazione delle società sportive di Decima e delle attività in programma per la stagione 2023-24

ore 17.30, piazza Mezzacasa, “Musicaland”, spettacolo musicale con gli allievi dell’Associazione Recicantabuum

ore 18.30, Chiesa parrocchiale, Santa Messa

ore 18.00, via Cento e piazza Fratelli Cervi, Apertura delle aree commerciali, street food, villaggio agricolo e stand associazioni

ore 20.00, campo da basket in via Cento, intrattenimento musicale con Linus Blues Band

ore 20.30-23.00, Teatro parrocchiale, pesca di beneficenza

ore 21.00, piazza Mezzacasa, Discoring on Tour featuring Guest Mak Dj – Raynold dj & Alle the Voice

Domenica 8 ottobre

Festa del Ringraziamento, Sante Messe alle ore 8.30 e 11.00; ore 18.30, Santo Rosario; ore 19.00, Canto del Vespro; ore 19.30, processione con la venerata Immagine della Beata Vergine

Maria fino al Chiesolino e benedizione in piazza

ore 9.00-13.00 e 15.00-19.00, Teatro parrocchiale, pesca di beneficenza

ore 9.30-12.30 e 14.30-18.00, Sala espositiva Marefosca, via Cento 240, “Un libro per amico”, esposizione di libri usati promossa da associazione culturale Marefosca e Centro Missionario sezione di Decima; i visitatori potranno ritirare gratuitamente uno o più libri esposti

ore 10.00, via Cento e piazza Fratelli Cervi, Apertura delle aree commerciali, street food, stand associazioni, villaggio agricolo con esposizione animali

ore 14.30, piazza Fratelli Cervi, ritrovo per “I giochi di una volta – baby edition” (elementari e medie)

ore 15.30, piazza Fratelli Cervi, open day della Scuola di musica “Leonard Bernstein”

ore 16.00, piazza Fratelli Cervi, Pigiatura dell’uva

ore 16.00-18.00, piazza 5 Aprile, Esibizioni dei pattinatori e dei danzatori della Polisportiva Persicetana sezione Pattinaggio

ore 20.30, piazza Mezzacasa, Orchestra Maria Grazia Pasi con la partecipazione di Daniele e Lia Tarantino

ore 22.00, conclusione della manifestazione con lo spettacolo dei fuochi piromusicali