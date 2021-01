Piano neve a Calderara

Buon pomeriggio a tutte e tutti.

In considerazione di quanto anticipavo stamattima su possibili gelate causa temperature notturne sotto lo 0, data la conferma di tale probabile scenario, abbiamo deciso, a seguito di confronto con l’ufficio tecnico che ringrazio, di uscire in ogni caso con i mezzi spargisale intorno alle 23 di questa sera.

La ditta incaricata inizierà con i soliti tratti critici (curve, rotonde e ponti) per proseguire su tutta la viabilità cittadina.Parimenti domattina, in caso di necessità, si interverrà sulle scuole.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara