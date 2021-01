Sala Bolognese: aperta la rotonda sulla Trasversale di Pianura, le parole del Sindaco Bassi

L’8 Gennaio 2021 è stata ripristinata la normale viabilità presso l’intersezione a raso tra la SP 3 “Trasversale di Pianura” e via Antonio Gramsci presso il Comune di Sala Bolognese, dopo un periodo di chiusura dovuta ai lavori per la realizzazione di una rotatoria ed un sottopasso ciclo-pedonale, che stanno prendendo forma in questi mesi.

L’intervento fa parte delle opere extra-comparto derivanti dall’accordo di Programma sottoscritto tra la Città Metropolitana di Bologna, il Comune di Sala Bolognese ed i soggetti attuatori.

“Era il 10 maggio 2018 quando insieme all’Onorevole Francesco Critelli, alla Presidente dell’Assemblea Legislativa Simonetta Saliera, Al Sindaco Metropolitano Virginio Merola Ai Dirigenti di P3 e ai dirigenti di Ducati e Lamborghini, inauguravamo l’hub logistico Ducati-Lamborghini a Osteria Nuova di Sala Bolognese in via Ducati-Lamborghini. A distanza di tre anni, nonostante una pandemia mondiale, a maggio inaugureremo, insieme, un’opera attesa da decenni in questo territorio”. Dice il Sindaco Bassi.

Una sinergia di competenze è stata messa in campo per la realizzazione di questo ambizioso progetto che ha avuto come finalità la ricucitura di un territorio spezzato da questa strada provinciale che nel corso degli anni è diventata sempre più trafficata, per cui, pericolosa. Un grazie particolare va al Sindaco Metropolitano Merola , il Consigliere delegato Monesi, i tecnici della Città Metropolitana Del Piano e Bartoli per aver capito l’importanza dell’opera. I lavori sono iniziati nel Gennaio 2020 e la conclusione è prevista per il 29 Maggio 2021, per un costo totale di quasi un milione e mezzo di euro. Spiega il Sindaco Emanuele Bassi: “La realizzazione di questa rotonda è diventata non solo un punto di forza per il nostro territorio, ma una vera e propria necessità.

Questa rotatoria e il relativo sottopasso ciclopedonale sono azioni che portando maggiore sicurezza, rilanceranno tutta la mobilità, in questo comune diffuso su cinque frazioni per ragazzi e adulti, ma anche per i lavoratori pendolari che quotidianamente rimanevano accodati all’ormai ultimo semaforo della Trasversale di Pianura”.

All’interno della rotonda, è stata proposta all’Amministrazione Comunale, una scultura ideata dallo scultore e pittore Luca Moscariello e finanziata da Aziende del Territorio, coordinate dall’imprenditore Norberto Rappini.

La scultura che darà il nome alla rotonda ha “I valori delle favole” come titolo. L’opera si ispira a “I musicanti di Brema” dei fratelli Grimm: ritraendo simbolicamente le figure del gallo, del gatto, del cane e dell’asino sorretti da portali, racconterà una storia tradizionale proiettata nel domani, caratterizzata dall’importanza del lavoro di squadra e dell’altruismo, che invita a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a fare delle diversità un punto di forza. “Valori che” conclude il Sindaco “sono caratteristici del Comune che ho l’onore di amministrare”.

