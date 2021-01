Terre d’Acqua, manifestazione dei lavoratori dell’Unione a Persiceto

Ieri oltre 100 lavoratrici e lavoratori dei Comuni di Terre d’Acqua e dell’Unione hanno manifestato unitariamente in piazza a Persiceto. Il tema è noto, in concomitanza del Consiglio dell’Unione convocato per l’approvazione del bilancio previsionale 2020, i lavoratori chiedevano responsabilità ai Consiglieri nell’esprimere un voto che tenesse conto delle criticità occupazionali e salariali dei Dipendenti dell’Ente Unione. Quanto richiesto non c’è stato. In serata si è svolto il Consiglio, si è svolta una discussione che anche nei terminologia usata ha umiliato Lavoratrici e Lavoratori in attesa di risposte e certezze, si è arrivati al voto: 8 Consiglieri hanno votato a favore del Bilancio, 10 Consiglieri hanno votato contro. I Sindaci e Consiglieri di “maggioranza” di due Comuni hanno disertato la seduta. Esito: bilancio non approvato.Esprimiamo tutto il nostro dissenso per quanto accaduto, per l’aver disatteso le richieste dei Dipendenti, per esporre i Lavoratori ad una situazione sempre più precaria, per aver gettato l’Ente Unione in uno scenario di inadempienza che potrebbe causarne anche un commissariamento pesante che non esclude lo scioglimento.

dalla pagina Fb CGIL Terre d’Acqua