Volt: Bologna deve essere sempre più Europea

Bologna e Francoforte si incontrano online durante l’evento “Cooking with EU” per un confronto sulle elezioni politiche che si svolgeranno quest’anno nelle due città, cucinando un tiramisù online, insieme.

In Italia, Volt non vuole essere l’ennesimo partito italiano europeista, ma proporsi come un partito autenticamente europeo, che mira a fare anche dell’Italia una protagonista di un’Europa federale, integrata, rispettosa dei diritti individuali e fondata su valori condivisi di democrazia e libertà.

Per questo, i giovani di Volt continuano a promuovere una visione innovativa della Politica, che fa leva sul coinvolgimento attivo dei cittadini e, in modo particolare, sulla valorizzazione del potenziale delle giovani generazioni al servizio del progresso economico e sociale.

Volt nasce con lo specifico obiettivo di perseguire sulla scena locale, nazionale ed europea una nuova Politica, finalizzata alla ricerca di soluzioni ottimali ai problemi concreti dei cittadini, lontana quindi dalla ricerca del facile consenso fondato su parole d’ordine populiste.

Per questo, riteniamo sia fondamentale il confronto con le altre città europee, per poter portare a Bologna, le migliori pratiche politiche e fonderle con la nostra forte visione territoriale.

Ufficio Stampa Volt Bologna