Bologna. Bernini (FI): “Degrado e delinquenza stanno sfigurando le nostre città. Il Governo se ne rende conto?”

Un residente della Bolognina è stato pestato e pesantemente minacciato (con frasi del tenore “so dove abiti”, “stupro tua figlia”) da tre malviventi, sorpresi a rubare nelle cantine del palazzo. Una pattuglia di Strade sicure per fortuna è riuscita ad arrestare due dei tre delinquenti. Sembrerebbe finita qui e, invece, ieri mattina, dopo la convalida dell’arresto, i due rapinatori, un tunisino e un cingalese, sono stati rimessi in libertà. Che fiducia possono riporre i cittadini nelle Istituzioni se le maglie della giustizia restano ancora così larghe? In quale tipo di sicurezza possono sperare se gli sforzi delle Forze dell’ordine vengono vanificati in questo modo? Ma soprattutto, dove sta la coerenza di un Governo che, invece di dare risposte sul fronte delle espulsioni, dei rimpatri, della certezza della pena, ha deciso di smantellare i decreti sicurezza? Bisogna intervenire per rendere le norme più stringenti in fatto di accertamento della pericolosità sociale, alla quale deve far seguito l’espulsione tempestiva. La delinquenza, l’insicurezza, il degrado stanno sfigurando i volti delle nostre città: il Governo se ne rende conto?



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia