Calderara, un minuto di silenzio per la scomparsa del consigliere Andrea Biancoli

Il Consiglio Comunale di Calderara di Reno ricorderà domani il consigliere Andrea Biancoli, scomparso ieri all’età di 48 anni a causa del Covid. La figura di Biancoli, consigliere eletto col Movimento 5 Stelle, sarà ricordata dal Sindaco Giampiero Falzone e dai gruppi consiliari in apertura di seduta – che si svolgerà dalle ore 19 in modalità online -, quindi con un minuto di silenzio che sarà osservato dall’assemblea comunale. “Anche oggi è un triste giorno per tutti noi – dice il primo cittadino -. Questo maledetto virus ci sta veramente mettendo alla prova. Perdiamo un cittadino attivo nella politica e sensibile al mondo della scuola, cui tanto ha dato. Un membro del nostro Consiglio Comunale, un uomo che ha sempre svolto la sua azione politica con garbo ed eleganza, sempre al servizio della città, esattamente con la stessa determinazione e passione con cui ha portato sempre avanti con coerenza le proprie idee. A nome di tutta l’Amministrazione e del consiglio comunale di Calderara esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia di Andrea, ai suoi cari e a tutto il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle”.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno