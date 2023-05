10 kg di droga e 20mila euro in contanti, due arresti tra Persiceto e Reggio Emilia

Nel corso di un’operazione congiunta tra gli agenti del commissariato di San Giovanni in Persiceto e i colleghi di Reggio Emilia sono stati arrestati due uomini di origine albanese di 37 e 46 anni. Il primo è stato fermato in località Le Budrie, frazione di San Giovanni in Persiceto, e durante la perquisizione dell’autovettura su cui viaggiava è stato rinvenuto un panetto di cocaina da 1 kg e quasi 20mila euro in contanti. Contemporaneamente a Reggio Emilia, a casa del 46enne da cui era partito il “carico”, è stata trovata un’arma da fuoco con matricola abrasa, proiettili e altri quantitativi di droga (cocaina e hashish), che sommandosi a quelli recuperati nell’automobile hanno portato a un sequestro complessivo di quasi 10 kg di stupefacente.

Secondo gli inquirenti il 37enne, partendo da Reggio Emilia, riforniva periodicamente le basi di spaccio dell’intera regione.