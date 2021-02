Cultura, Carbonaro (M5S): depositata mozione per maggiore sostegno e piano riaperture

«Per il comparto della cultura e dello spettacolo dal vivo è indispensabile un intervento da parte del Governo. La situazione sanitaria nel Paese rimane preoccupante ed è chiaro che la salute va messa sempre al primo posto, ma abbiamo il dovere di ascoltare e dare risposte ai tanti lavoratori e attività culturali in ginocchio a causa della pandemia». Lo dichiara Alessandra Carbonaro, deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.

«Per questo ho depositato una mozione che mira a rafforzare i ristori e chiede al Governo di iniziare a mettere a punto un piano di graduali riaperture di cinema e teatri, attraverso adeguate misure di sicurezza», prosegue. «Chiaramente la ripartenza dovrà essere compatibile con l’andamento della curva epidemiologica, ma dobbiamo farci trovare pronti per evitare di perder tempo, anche considerando che quando parliamo di attività culturali parliamo spesso di attività che necessitano di una programmazione di medio-lungo periodo. Ieri il mondo dello spettacolo dal vivo ha fatto sentire il proprio dolore e la propria rabbia in tante piazze italiane: dobbiamo dimostrare di riconoscere la dignità del lavoro di quelle persone e l’enorme valore che la cultura rappresenta per il nostro Paese», conclude Carbonaro.

Alessandra Carbonaro

deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura