Persiceto, dal 1° marzo pagamenti solo attraverso PagoPa

Dal 1° marzo 2021 i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione non potranno più essere eseguiti con bonifico bancario o bollettino postale, ma solo attraverso PagoPa, il sistema nazionale per i pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), con l’obiettivo di rendere sicuro, trasparente e tracciabile qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione.

Nell’home page del sito istituzionale dell’Ente, sezione “Servizi online”, è disponibile il link al portale dei pagamenti online del Comune di San Giovanni in Persiceto attraverso cui è possibile effettuare:

pagamenti attesi > sono i pagamenti per i quali il cittadino ha ricevuto un avviso di pagamento da parte del Comune, in cui è indicato il Codice Avviso; inserendo il Codice Avviso il sistema richiama automaticamente i dati presenti nell’avviso di pagamento e sarà possibile procedere scegliendo la modalità di pagamento preferita;

pagamenti spontanei > sono i pagamenti che il cittadino effettua senza una richiesta preventiva da parte del Comune (es. contributo volontario per la lotta alle zanzare, donazioni); in questo caso l'utente dovrà selezionare una delle voci disponibili nel menu del portale e procedere inserendo le informazioni richieste, successivamente potrà scegliere la modalità di pagamento preferita.

gli unici pagamenti verso la Pubblica Amministrazione che non avverranno tramite PagoPA sono quelli per cui è previsto il modello F24 e quelli che prevedono l'addebito diretto sul conto corrente (es. rette dei servizi scolastici).

Gli avvisi di pagamento PagoPA sono documenti contrassegnati dal logo “PagoPA” e contengono tutte le informazioni necessarie per fare il pagamento. I dati principali sono:

Codice di avviso (composto da 18 cifre)

Codice QR (simbolo grafico QR code)

CBILL: codice interbancario che identifica chi riceve il pagamento

importo e dati di chi effettua il pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato:

attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, ovvero le banche (sportelli ATM abilitati), i punti vendita di Sisal, Lottomatica e Banca 5 e presso gli Uffici Postali; l’elenco aggiornato di tutti i PSP è su www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/

online collegandosi al portale PagoPA sangiovanniinpersiceto.comune.plugandpay.it tramite il sito o applicazione di home banking abilitati a pagoPA (utilizzando il codice CBILL); per maggiori informazioni vai su www.cbill.it/avvisi-pagopa tramite l' App IO , utile per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, o altre app di pagamento (app della tua banca, SisalPay, Satispay, ecc.) inquadrando il QR code; per scaricare l'app IO vai su io.italia.it



Per utilizzare al meglio tutte le funzionalità offerte dal sistema PagoPA è possibile registrarsi sul portale PagoPa attraverso le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e memorizzare i propri metodi di pagamento preferiti.

Se non si è ancora in possesso di credenziali Spid si può fare richiesta tramite il sito www.spid.gov.it/richiedi-spid: è necessario avere a disposizione un indirizzo e-mail personale, il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente e il cellulare stesso, un documento di identità valido (uno tra carta di identità, passaporto, patente) e la tessera sanitaria con il codice fiscale.

L’Urp del Comune di San Giovanni in Persiceto è abilitato al riconoscimento de visu richiesto dal gestore Lepida previo appuntamento dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 18.30 (numero verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it).

Per maggiori informazioni su PagoPa vai alla pagina dedicata nella sezione Servizi online oppure sul sito www.pagopa.gov.it

