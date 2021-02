Dalla Protezione Civile di Calderara il cordoglio per la scomparsa di Gabriele Puccetti

Sono ore molto tristi per noi. Il covid infatti ha portato via Gabriele Puccetti. Non ci sono davvero parole per descrivere cosa Gabriele ha fatto per la nostra e per le altre associazioni a Calderara. Un amico, un esempio e un costante punto di riferimento. Tutti i nostri volontari si stringono intorno alla famiglia e ai suoi cari in questo momento così difficile.

dalla pagina Fb Volontari Protezione Civile Calderara