Decima, ricatta la sorella della sua ex con foto esplicite

Un uomo di 51 anni italiano, artigiano, ora indagato per diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, è stato denunciato dai Carabinieri di San Matteo della Decima. L’artigiano ha mandato alla sorella della sua ex foto compromettenti con la richiesta di ritirare una querela che era stata sporta in passato.

Il materiale era stato utilizzato per minacciare la sua ex, una casalinga con cui aveva avuto una relazione sentimentale, poi finita nel 2018. Dopo tale rottura, non accettandola, l’uomo cominciò a contattare il marito e la sorella della donna, minacciandoli. Vennero così portate avanti due querele per molestie e minacce, una da parte del marito, l’altra della sorella.

Ritirata una delle querele, il 51enne si è irretito perché l’altra querela stava proseguendo il suo iter, così ha cominciato ad inviare alla sorella della sue ex foto e video sessualmente espliciti, che egli aveva registrato di nascosto all’epoca della precedente relazione.

Il materiale rinvenuto a casa del 51enne, all’interno di un tablet, è stato sequestrato.