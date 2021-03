19 marzo: le parole del sindaco di Persiceto

Dopo il via libera dell’Ema (Agenzia Europea Medicinali), anche l’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) – dopo aver sentito il ministro della Salute, la direzione generale della Prevenzione e il Consiglio superiore di sanità – ha autorizzato a far ripartire da oggi la campagna di immunizzazione italiana con il Vaccino AstraZeneca.

Stasera il Sindaco Lorenzo Pellegatti è in diretta sulla pagina Facebook del Comune in collegamento con Stefania Dal Rio, Direttrice del Distretto Pianura Ovest dell’Ausl di Bologna, per fare il punto sulla campagna vaccinale a Persiceto in merito alla situazione attuale e in prospettiva futura, alla luce dei recenti aggiornamenti.