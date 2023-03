Persiceto: a teatro con Fabio Troiano in “Il dio bambino” di Gaber

Giovedì 16 marzo, alle ore 21, il Teatro comunale di Persiceto (corso Italia 72) ospiterà lo spettacolo “Il dio bambino” interpretato da con Fabio Troiano su testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini per la regia di Giorgio Gallione. Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il monologo “Il dio bambino” prosegue e approfondisce, dopo “Parlami d’amore Mariù” e “Il Grigio”, il particolarissimo percorso teatrale del Gaber di quegli anni. Esempio emblematico del suo “teatro di evocazione”, “Il dio bambino” racconta una normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e dà agli autori l’occasione di indagare sull’uomo, per cercare di capire se ce l’ha fatta a diventare adulto o è rimasto irrimediabilmente bambino, un bambino che si vanta della sua affascinante spontaneità invece di vergognarsi di un’eterna fanciullezza. Ambientato in un metaforico locale in disfacimento, tra bottiglie semivuote e fiori calpestati, a raccontare allusivamente una sorta di festa finita male, lo spettacolo è contrappuntato da frammenti di canzoni di Giorgio Gaber, che guidano lo spettatore nell’interpretazione di un racconto di tragicomica, potente contemporaneità.

Lo spettacolo, promosso dal Comune di Persiceto nell’ambito della rassegna teatrale comunale “Il coraggio della parola” e inserito nel cartellone TTTXTE 2022-23, è realizzato con il contributo di Comune di Barletta/Teatro Curci in collaborazione con Fondazione Giorgio Gaber e Teatro Pubblico Pugliese.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto