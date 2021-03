21 marzo: Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le mafie

Ogni 21 marzo dal 1996 si celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’evento è stato voluto dall’associazione Libera che ha scelto il primo giorno di primavera, giorno di risveglio della natura, come occasione per rinnovare la primavera della verità e della giustizia sociale.

I Comuni della città metropolitana partecipano all’iniziativa con numerosi eventi, soprattutto online.

A Bologna, il 20 e il 21 marzo, Palazzo del Podestà si illuminerà con i colori dell’associazione Libera, giallo, arancione e lilla.

San Giovanni in Persiceto sabato 20 marzo alle ore 10 ha convocato un Consiglio Comunale aperto, trasmesso in streaming sul sito web www.comunepersiceto.it

Il titolo dell’iniziativa, promossa insieme ad Avviso Pubblico, è “Le mafie al tempo del Covid. Virus nel virus”, a cui prenderanno parte, oltre alla giunta e ai consiglieri comunali: Giulia di Girolamo, consigliera del Comune di Bologna e coordinatrice per l’area metropolitana di Bologna dell’Associazione Avviso Pubblico, che presenterà l’intervento “L’impegno della Pubblica Amministrazione e della cittadinanza attiva nella lotta alle mafie”. A seguire Alessandro Gallo, scrittore, autore teatrale e curatore artistico dell’associazione Caracò, parlerà di ” Viaggio nelle mafie in Emilia Romagna ai tempi del Covid”, e Filippo Palmeri, cittadino persicetano, figlio di Gaspare Palmeri, vittima innocente di mafia che porterà la testimonianza del padre.

Per un approfondimento del tema e il programma degli eventi organizzati da Avviso Pubblico: https://www.avvisopubblico.it/home/

L’Assemblea regionale dell’Emilia-Romagna propone sette giorni di incontri online per parlare di cittadinanza attiva, esperienze e buone pratiche, per riconoscere e contrastare le mafie: il programma.

