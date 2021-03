7 marzo: una domenica di vaccinazioni a Calderara

Oggi vaccinazioni a #Calderara nel punto spot allestito presso il Poliambulatorio.

Un giorno di grande speranza anche per i nostri cittadini over 80.

Un giorno di grande speranza per tutti perché come vi ho già anticipato a breve verrà allestito l’hub vaccinale al Pederzini con ben 6 postazioni e tra marzo ed aprile si inizierà in maniera importante con la fase 2, ampliando le categorie.

I vaccini stanno arrivando, dopo un ritardo iniziale, e il nuovo Johnson & Johnson, in via di approvazione, consentirà, ne sono sicuro, di procedere come necessario in questo momento. Noi siamo pronti a fornire come Comune tutto quanto necessario ai fini organizzativi e logistici.

Ottima l’organizzazione del Distretto Pianura Ovest, presente il nuovo direttore Dott.ssa Stefania Dal Rio, che ringrazio.

Come ringrazio di cuore i nostri volontari di Percorsi Sicuri Calderara odv e Volontari Protezione Civile Calderara di Reno ODV che stanno collaborando per la messa in sicurezza delle operazioni d’accesso e per il controllo e la gestione delle persone in attesa.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara