Anzola, spara al cane per non pagare 80 euro

Uccide il cane per non dover dare 80 euro al veterinario. È la triste vicenda che ha visto coinvolto un 90enne di Anzola Emilia denunciato dai Carabinieri per soppressione di animale ed esplosioni pericolose.

L’uomo voleva sopprimere il proprio cane, un meticcio di 12 anni, visto che l’animale si era ammalato di tumore, ma a seguito della richiesta da parte di un veterinario di 80 euro, il 90enne, pur di evitare l’esborso economico, avrebbe deciso di sopprimere di propria mano il quattro zampe. Ma alla scena ha assistito una signora che immediatamente ha allertato il 112.

Gli uomini dell’Arma hanno così sequestrato il fucile utilizzato, esumato il cane e denunciato l’anziano all’Autorità giudiziaria.